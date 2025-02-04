中職》30年前無緣一起當「龍將」 如今葉君璋和丘昌榮攜手當「龍教」

丘昌榮。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／斗六報導〕味全龍今天宣布延攬前富邦悍將首席教練丘昌榮，新球季擔任龍隊野手統籌教練，他與龍隊總教練葉君璋是國小同學，更是超級好朋友，值得一提的是，當年無緣一起在龍隊奮戰，如今兩人以教練身分共披龍袍。

丘昌榮透露，30年前時任味全龍副領隊的趙士強，找他和葉君璋為龍隊效力，「那時候我和君璋效力業餘球隊聲寶，君璋問我要不要去味全龍，我就說想要留在聲寶，畢竟聲寶照顧我很久了，總經理陳進堂希望我下來，最終決定不去味全龍。」

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後來聲寶成為台灣大聯盟的成員，丘昌榮放棄加盟味全龍的機會轉戰那魯灣，和好友葉君璋走不同的路，他笑說，「我是台灣大聯盟第一位簽約選手喔。」

離開富邦來到味全，丘昌榮說，感謝味全龍和葉總的賞識給他這個機會，野手統籌教練主要工作是一、二軍兩頭跑，看一下二軍要注意的事項和球員，觀察訓練和比賽的狀況。

其實新職務對丘昌榮而言並不陌生，他透露，2017年在中信兄弟曾協助總教練史耐德，當時史耐德希望了解二軍狀況，畢竟對本土教練和球員沒那麼熟悉，所以他有兼做農場主管的工作，來到味全隊野手統籌工作並不會感到陌生，自己也很喜歡訓練這一塊。

當教練歷經兩大金控球隊中信、富邦，今年再來到味全，丘昌榮認為，味全運科器材各方面都滿到位的，加上日前赴美訓練，看到龍隊選手充滿好奇心，願意接受新資訊，這方面的心態很強烈，這兩天來到斗六球場看到球員非常自主，一大早就來球場訓練，不是教練安排的，都是選手自動自發。

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