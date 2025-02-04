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WTT大滿貫》從衛冕者王曼昱手中搶下1局 簡彤娟雖敗猶榮

2025/02/04 16:04

簡彤娟在女單32強賽不敵中國名將王曼昱。（取自WTT官網）簡彤娟在女單32強賽不敵中國名將王曼昱。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名47的國泰女將簡彤娟，今天在2025年WTT新加坡大滿貫賽和世界排名第2的中國名將王曼昱激戰4局後，以1:3落敗，連兩年止步32強。

簡彤娟和尋求衛冕的王曼昱在去年巴黎奧運女子團體8強戰首度交手，以直落三落敗。今天再度對決，簡彤娟首局的表現就令人眼睛為之一亮，她克服開局1:5落後，以10:9率先聽牌，可惜在連續錯過3個局點後，以12:14讓出。

第2局，簡彤娟在5:8落後下好球連發，正、反手攻擊都得心應手，一口氣連拿6分，11:8從王曼昱手中搶下1局。

不過，第3局起，王曼昱鎖定簡彤娟的中路及正手位進行攻擊，有效的限制簡彤娟反手拍的發揮，以11:6、11:3連下兩城，拿下對戰2連勝。王曼昱在賽後訪問也盛讚簡彤娟這次發揮得比巴黎奧運出色。

世界排名34的合庫老將黃怡樺，今天在32強賽遭遇世界排名第7的日本新星大藤沙月，同樣在後兩局崩盤，最終以9:11、11:9、6:11、7:11敗北，繼去年利馬挑戰賽女單決賽後，吞下對戰2連敗。

合庫女將黃怡樺在女單次輪敗給日本新秀大藤沙月。（取自WTT官網）合庫女將黃怡樺在女單次輪敗給日本新秀大藤沙月。（取自WTT官網）

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