NBA》KD可能再次攜手柯瑞嗎？ 美媒曝太陽制服組當前想法

杜蘭特。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕隨著本季NBA交易截止日將近，許多明星球員如:東契奇（Luka Doncic）、A.戴維斯（Anthony Davis）和福克斯（De'Aaron Fox）都在這幾天遭到交易，對此美媒報導指出，太陽明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）很可能成為下一個被交易的全明星球員。

《Sports Illustrated》記者曼尼斯（Chris Mannix）報導指出，在巴特勒（Jimmy Butler）交易談判陷入僵局的情況下，太陽管理層正在強烈考慮在交易截止日前送走杜蘭特。此外曼尼斯也強調，勇士目前有非常高的意願希望能迎回杜蘭特。

請繼續往下閱讀...

對此NBA記者費雪（Jake Fischer）也在報導中談到太陽目前對於交易杜蘭特的想法:「據相關消息人士指出，雖然太陽管理層目前仍向外界傳遞出不打算交易杜蘭特的信號。但與此同時制服組在杜蘭特知情的情況下，仍持續聽取其他球隊對於杜蘭特的報價。」

此外，費雪也補充表示，由於太陽目前對於杜蘭特的要價非常高，所以想要杜蘭特的球隊，勢必得送出不少的選秀籤及具有潛力的年輕球員才可能讓太陽制服組同意這筆交易，此外消息人士也指出，太陽確實對勇士小將庫明加（Jonathan Kuminga）有一定程度的興趣。

杜蘭特雖然已經36歲，但他本季仍能繳出場均26.9分、6.1籃板、4.1助攻及1.3阻攻的全能數據，此外他的三分球命中率也有40.5%，只要他能健康上場，就能為球隊在進攻端上做出穩定貢獻。若勇士能成功在交易截止日前再次迎回杜蘭特，不只能解決勇士陣中缺少第二位球星的問題，同時也能降低柯瑞（Stephen Curry）在場上的進攻壓力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法