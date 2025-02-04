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中職》李宗賢今年要拚盜壘王 透露「假想敵」

2025/02/04 16:17

李宗賢回本壘得分。（資料照，記者李惠洲攝）李宗賢回本壘得分。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／嘉義報導〕李宗賢昨天在台北大巨蛋參加經典賽資格賽開訓，今天現身嘉義稻江棒球場出席富邦悍將春訓開訓，典禮結束立刻北上繼續隨台灣隊集訓，他對生涯首次有機會在球季前打國際賽非常期待，今年球季對個人獎項的企圖是拚盜壘王。

李宗賢前次當選國手是2016年荷蘭哈連盃，資格賽是他距離一級國際賽最近的1次，他表示，去年12月底接到意願徵詢，沒有多想便立刻答應，愈接近報到就愈興奮，因應生涯首次在球季前打國際賽，備戰新球季的方式與以往不同，還向有經驗的學長請教，希望把狀況調整到最好。

李宗賢指出，因為台灣隊在12強賽拿到冠軍，集訓報到日穿上「Team Taiwan」帽Ｔ感覺很榮耀，最驚訝之處是發現年齡僅次於吳念庭、陳傑憲、林子偉，在台灣隊排在很前面是第四老，希望能與年輕球員一起學習交流，能像陳傑憲那樣釋放個性，帶動團隊的氣勢與凝聚力。

李宗賢表示，台灣隊集訓首日的練習很輕鬆，都以在職棒母隊的守備位置為主，並讓教練團了解目前的狀況，今年春訓的守位仍是二壘與三壘，在中線有穩定的輸出，鎖定的年度獎項是盜壘王，「這是我的第二目標，陳晨威是我的假想敵。」

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