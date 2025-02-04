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中職》天還沒亮就出發 朱育賢的龍隊新體驗

2025/02/04 16:20

朱育賢。（味全龍提供）朱育賢。（味全龍提供）

〔記者倪婉君／斗六報導〕轉隊味全龍的第1個春訓，33歲的「酒窩大砲」朱育賢今受訪時忍不住露出酒窩笑說：「這邊真的練滿早的，像我們今天大概6點就出發，天還沒亮。」他有感於龍隊選手的自律，也有回到自己2016年菜鳥年春訓的感覺。

朱育賢在2015年季中選秀獲桃猿第7指名加盟職棒，去年季後行使FA自由球員資格後，以平均月薪85萬的4年大約加盟味全龍，堪稱「第7輪傳奇」的典範。在確定轉披龍袍後，朱育賢在年初也隨吉力吉撈．鞏冠等打者、教練共17人赴美國Driveline Baseball訓練中心訓練，獲得滿滿收穫返台。

在今天龍隊開訓典禮後，朱育賢談及本季的攻擊首要目標，就是將打點放在第一位，希望在壘上有人時都能適時做出貢獻。對於新球隊文化，「朱哥」也坦言很新鮮，「那時候去美國時就有一些檢測儀器，但我發現這邊的球員都滿懂得如何去操作。」他對於龍隊充足的運科等硬體設備感到印象深刻，也認為棒球是愈來愈科技化的運動，未來各球團一定會朝這方向前進。

不像以往春訓一般練早上9點，朱育賢通常7點多起床，但在龍隊的作息更早，「我有問（陳）冠偉，他說一般會在訓練前兩個半小時就到，我們現在是練7點的，可想見要多早起來」，他認為這樣的球隊文化很不錯，「當有人這麼做的時候，就會有人跟進，我也想看看清早的斗六是怎樣（笑）。」

「換一個環境，就像是我16年第一個春訓的感覺」，朱育賢表示，今年球季就是盡全力去表現，也希望都能保持身體健康，畢竟有健康的身體，才有可能表現。

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