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日職》前阪神監督「牛若丸」吉田義男過世 享耆壽91歲

2025/02/04 16:40

曾在1985年帶領阪神虎拿下隊史第一座日本職棒大賽冠軍的吉田義男，他的家屬在今（4）日下午透露，他日前因腦梗塞在醫院中病逝，享耆壽91歲。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）曾在1985年帶領阪神虎拿下隊史第一座日本職棒大賽冠軍的吉田義男，他的家屬在今（4）日下午透露，他日前因腦梗塞在醫院中病逝，享耆壽91歲。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

〔即時新聞／綜合報導〕前日本阪神虎隊監督、綽號「牛若丸」的吉田義男，曾在1985年帶領阪神虎拿下隊史第一座日本職棒大賽冠軍，是日本棒球界傳奇人物。不過在今（4）日下午，吉田義男的家屬透露，他日前因腦梗塞在醫院中病逝，享耆壽91歲。

綜合日媒報導，出生日本京都府的吉田義男，擔任棒球選手期間以華麗且穩固的防守，榮獲「史上最佳游擊手」的美譽。從棒球選手身分退休後，吉田義男曾三度擔任阪神虎隊的主教練，並於1985年率領阪神虎奪下對手首座日本職棒大賽冠軍。

近年來，吉田義男以擔任電視和、廣播和《日刊體育》球評活躍，曾於1992年入選棒球名人堂。吉田義男家屬表示，他已在昨（3）日上午5時16分，於兵庫縣西宮市一間醫院因腦梗塞去世過世。

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