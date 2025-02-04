晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》金塊主帥表明不會送走他！MPJ談東契奇交易案「怪怪的...」

2025/02/04 17:52

小波特。（今日美國）小波特。（今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕在東契奇（Luka Doncic）與戴維斯（Anthony Davis）的核彈級交易案後，聯盟裡許多球員頓時座如針氈。金塊好手小波特（Michael Porter Jr.）近期也陷入交易傳聞，不過總教練馬龍（Michael Malone）今受訪強調，球隊絕對不會交易他。

金塊今天以125：113擊敗鵜鶘，除了當家中鋒約基奇（Nikola Jokic）再繳大三元以外，小波特絕對是獲勝最大功臣。他上場40分鐘22投12中，砍進7顆三分球，轟下本季新高36分，還外帶7籃板、2助攻，幫助球隊奪下近期3連勝。

針對近期小波特的交易傳聞，賽後金塊總教練馬龍明確表示：「我們不會交易小波特，我根本沒有人任何人談論這件事。如果真的有什麼動靜，顯然總管布斯（Calvin Booth）會和我討論，我相信我們也會和球員溝通，但小波特是我們非常重要的關鍵拼圖，他曾幫我們奪下總冠軍。」

小波特也談到自己對交易傳聞的心態，「只要我還在這裡，我就會開心打球、努力奮戰，盡可能保持健康，幫助球隊獲勝。如果有一天他們決定要交易我，選擇是是看不同方向，那我也會為全新的基會感到興奮，但這不是我會去想的事情。」

而對於東契奇與戴維斯的驚天交易，小波特直呼：「我還是覺得有些事實之後會慢慢浮現，因為老實說，我還是沒有辦法理解這整個交易到底是怎麼回事，這真的有點怪怪的。」

小波特與東契奇。（資料照）小波特與東契奇。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中