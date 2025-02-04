NBA》金塊主帥表明不會送走他！MPJ談東契奇交易案「怪怪的...」

小波特。（今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕在東契奇（Luka Doncic）與戴維斯（Anthony Davis）的核彈級交易案後，聯盟裡許多球員頓時座如針氈。金塊好手小波特（Michael Porter Jr.）近期也陷入交易傳聞，不過總教練馬龍（Michael Malone）今受訪強調，球隊絕對不會交易他。

金塊今天以125：113擊敗鵜鶘，除了當家中鋒約基奇（Nikola Jokic）再繳大三元以外，小波特絕對是獲勝最大功臣。他上場40分鐘22投12中，砍進7顆三分球，轟下本季新高36分，還外帶7籃板、2助攻，幫助球隊奪下近期3連勝。

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針對近期小波特的交易傳聞，賽後金塊總教練馬龍明確表示：「我們不會交易小波特，我根本沒有人任何人談論這件事。如果真的有什麼動靜，顯然總管布斯（Calvin Booth）會和我討論，我相信我們也會和球員溝通，但小波特是我們非常重要的關鍵拼圖，他曾幫我們奪下總冠軍。」

小波特也談到自己對交易傳聞的心態，「只要我還在這裡，我就會開心打球、努力奮戰，盡可能保持健康，幫助球隊獲勝。如果有一天他們決定要交易我，選擇是是看不同方向，那我也會為全新的基會感到興奮，但這不是我會去想的事情。」

而對於東契奇與戴維斯的驚天交易，小波特直呼：「我還是覺得有些事實之後會慢慢浮現，因為老實說，我還是沒有辦法理解這整個交易到底是怎麼回事，這真的有點怪怪的。」

小波特與東契奇。（資料照）

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