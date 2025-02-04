中職》第一次出席味全龍開訓 陳子豪竟然會害羞

陳子豪。（味全龍提供）

〔記者羅志朋／斗六報導〕原效力中信兄弟的「1號重砲」陳子豪，去年球季結束行使FA自由球員權利，味全龍與他簽下10年最高總值1.3億鉅約，今天他出席龍隊在斗六球場的開訓典禮，他笑說，「滿新奇的，今天第一次正裝並看到新隊友，剛剛其實滿害羞的，因為跟大家還不是很熟。」

今年經典賽資格賽陳子豪可望披上國家隊戰袍，今天龍隊開訓典禮結束，他隨即搭車北上，準備投入台灣隊下午在大巨蛋的練球行程，他表示，昨天台灣隊開訓，練球時還滿興奮的，很少有這個機會可以參與集訓，既開心又期待，希望可以進入28人正式名單，然後盡自己所能幫助球隊。

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中信兄弟日籍總教練平野惠一昨在開訓表示，就現實面來說，之後在場上與陳子豪就是敵人了，身為敵對的隊伍，知道陳子豪的弱點在哪裡，「不會讓他打出好成績。」

對此，陳子豪笑說，只要是球員總會有弱點，針對弱點去訓練，好險平野有提醒他弱點，讓他有目標去做訓練，「平野是開玩笑的啦，他就是這麼愛愛開玩笑，雖然以前彼此之間的關係是教練和選手，但私底下就像好朋友一樣，他滿有趣的，不是很日式的教練。」

陳子豪離開兄弟後，曾頌恩褪去32號，改穿黃衫1號球衣，陳子豪透露，「我有叫頌恩思考一下，畢竟去年他打得很好，突然要換背號，我是擔心萬一球迷喜歡你，買了你32號球衣，到時候還要換背號球衣就不太好，我覺得要換背號一定可以換，只是要思考一下，我知道他滿喜歡1號的。」

最終曾頌恩堅持要換穿1號球衣，陳子豪說，「我跟他說不用考慮那麼多，你要用就用，不要想那麼多，他本來就是實力很好的選手，未來他會表現得不錯，不是他穿1號或32號的關係，而是他本來就是很好的選手。」

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