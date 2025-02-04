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亞冬運》冬奧雙金名將谷愛凌退賽！驚傳訓練再度受傷

2025/02/04 16:32

谷愛凌。（資料照）谷愛凌。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕亞洲冬季運動會2月7日即將於哈爾濱開幕，擁有冬季奧運兩面金牌的中美混血名將谷愛凌，原本是最受矚目的人氣巨星，只不過代表地主中國出賽的她今日表示，由於訓練中受傷決定退出，這也是她自元月下旬世界冬季極限運動會後，再度傳出身體出狀況，引發各界熱議。

2022年北京冬奧拿下2金1銀的谷愛凌，本屆亞冬運原本報名自由式滑雪半管場地賽、大跳台和坡面障礙技巧賽，但她週二中午微博發文，宣布退出亞冬運賽事，「我在Aspen Xgames比賽受傷後，為了能參加緊接其後的世界杯比賽，在訓練中不幸再次受傷。今天我不得不懷著沈重的心情退出盼望已久的哈爾濱亞冬會。祝中國運動員們取得最好的成績。我也會積極配合醫生康復治療，爭取本賽季盡快回到賽場，感謝關心支持我的朋友們！」

上月美國亞斯本世界冬季極限運動會（X Games Aspen），谷愛凌比賽過程中接連摔倒三次，賽後她透露造成嚴重挫傷，當下甚至無法走路，身體也已經達到極限。據外媒《Sportico》統計，2024年全球收入最高的15位女性運動員中，谷愛凌則以2210萬美元（約7.4億台幣）高居第2。

谷愛凌（中）再度訓練受傷退出亞冬運。（取自谷愛凌微博）谷愛凌（中）再度訓練受傷退出亞冬運。（取自谷愛凌微博）

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