晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 其它

棒球》徐若熙超期待國際賽 提前1個半月開練

2025/02/04 17:10

徐若熙。（資料照，記者林正堃攝）徐若熙。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕味全龍投手徐若熙今天參加球隊開訓典禮後，立刻北上向經典賽資格賽台灣隊報到，因為非常期待這次的比賽，比往年提前1個半月開練，希望在先發工作上為台灣隊貢獻。

徐若熙去年12月入伍服14天的替代役，他表示，營區裡面不但有重訓室，而且同時入伍的劉基鴻就在隔壁營，一般的操練後可以一起傳接球，維持最基本的訓練，為了準備經典賽資格賽，退伍後更馬上正式開練，比往年提早約1個半月，為了練球在斗六和平鎮兩邊跑，連過年期間也沒有休息。

徐若熙目前在投打對決練習中已經投到45球，他表示，經典賽資格賽應該還是擔任先發工作，希望在大會規定的65球限制內，盡量拉長投球局數。

徐若熙曾在2023年亞錦賽開幕戰對韓國隊先發7局無失分，飆出10次三振，冠軍戰對日本隊先發5局只失掉1分非自責分，投出8次三振，但是去年因為季末達到球團設定的局數而關機，錯過世界12強棒球賽。

徐若熙表示，對所有的國際賽都很期待，希望台灣隊晉級明年的經典賽正賽，屆時還能參賽，葉總（味全總教練葉君璋）也看出他要到台灣隊報到很亢奮，今天特別交待他輕鬆點，訓練不要操之過急。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中