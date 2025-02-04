棒球》徐若熙超期待國際賽 提前1個半月開練

徐若熙。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕味全龍投手徐若熙今天參加球隊開訓典禮後，立刻北上向經典賽資格賽台灣隊報到，因為非常期待這次的比賽，比往年提前1個半月開練，希望在先發工作上為台灣隊貢獻。

徐若熙去年12月入伍服14天的替代役，他表示，營區裡面不但有重訓室，而且同時入伍的劉基鴻就在隔壁營，一般的操練後可以一起傳接球，維持最基本的訓練，為了準備經典賽資格賽，退伍後更馬上正式開練，比往年提早約1個半月，為了練球在斗六和平鎮兩邊跑，連過年期間也沒有休息。

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徐若熙目前在投打對決練習中已經投到45球，他表示，經典賽資格賽應該還是擔任先發工作，希望在大會規定的65球限制內，盡量拉長投球局數。

徐若熙曾在2023年亞錦賽開幕戰對韓國隊先發7局無失分，飆出10次三振，冠軍戰對日本隊先發5局只失掉1分非自責分，投出8次三振，但是去年因為季末達到球團設定的局數而關機，錯過世界12強棒球賽。

徐若熙表示，對所有的國際賽都很期待，希望台灣隊晉級明年的經典賽正賽，屆時還能參賽，葉總（味全總教練葉君璋）也看出他要到台灣隊報到很亢奮，今天特別交待他輕鬆點，訓練不要操之過急。

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