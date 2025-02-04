晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》在美國跟「卡仔」見面 吉力吉撈只說How are you？

2025/02/04 17:05

吉力吉撈．鞏冠。（資料照，記者林正堃攝）吉力吉撈．鞏冠。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／斗六報導〕在總教練葉君璋欽點下，吉力吉撈．鞏冠今年出任味全龍隊長，他今天也分享年初和隊友、教練赴美國Driveline Baseball訓練中心的收穫，只是被問及巧遇台美混血的響尾蛇球星卡洛爾時，他則笑說：「沒說什麼，就問他How are you而已。」

吉力吉撈今天正式接下隊長職務，透露去年球季結束葉總就跟他提這件事，「我當下就想，隊長要做什麼？因為我從小到大都沒當過隊長，但應該也是時候給自己一個責任。」吉力吉撈也轉述葉總的想法，「葉總說，就是把你自己做好，其他人就會跟著。」

龍隊去年挑戰連霸失利後，不但在補強方面下功夫，也將球員、教練送往日本、美國進修，而吉力吉撈就和朱育賢等一行17人赴美，他表示Driveline的教練滿強調用身體的力量去打球，「其實我以前也是這樣做，我覺得還滿好的，去那邊之後，更想知道他們怎樣將重訓去帶到技術層面，因為好像都有一套訓練方式。」

吉力吉撈在美訓練期間也分享和「卡仔」卡洛爾的合照，一度引來球迷好奇是否趁機問他是否有意加入台灣隊，「沒有，就HOW ARE YOU而已，沒有問那麼多。」吉力吉撈還回去拜訪以前在印地安人時期（現守護者）的教練，「他們還嚇一跳說，你怎麼會回來，回來打球嗎？ 我說沒有，回來看你們。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中