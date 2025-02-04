NBA》盛讚湖人總管「搶劫」交易東契奇！尼克鐵人：等於用我換來他

東契奇與哈特。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕NBA史上最重磅交易之一的東契奇（Luka Doncic）、戴維斯（Anthony Davis）交易案，在消息傳出2天後依舊轟動聯盟。對此尼克「鐵人」哈特（Josh Hart）受訪時大讚湖人總管湖人總管佩林卡（Rob Pelinka），認為這筆交易有如「搶劫」。

獨行俠將送出東契奇、長人克勒貝爾（Maxi Kleber）與莫里斯（Markieff Morris），並和湖人換來戴維斯、克里斯蒂（Max Christie）與2029年首輪選秀籤，而這筆交易為3方交易，爵士獲得湖人希菲諾（Jalen Hood-Schifino）、2025年快艇與獨行俠次輪選秀籤。

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這筆驚事交易案，令多數獨行俠與湖人球迷都無法接受。不過尼克後衛哈特受訪時卻稱讚湖人總管佩林卡，「這簡直是公速公路搶劫等級的交易。對像我這種人來說，被拿去交易來超級巨星是一件好事，這樣等於用我換來了東契奇，感覺太棒了。」

事實上，湖人在2019年6月用波爾（Lonzo Ball）、英葛蘭（Brandon Ingram）與哈特，以及該年首輪第四順位籤在內的三張首輪選秀籤，向鵜鶘換來戴維斯。如今湖人再用戴維斯換來東契奇，先前有消息指出，湖人之所以有此操作，是為了尋找詹姆斯（LeBron James）的接班人。

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