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塞爾提克強碰騎士、HBL8強賽開打 今日賽事預告與轉播

2025/02/05 07:05

塔圖姆。（資料照，今日美國）塔圖姆。（資料照，今日美國）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有兩場賽事轉播，第一場是塞爾提克對決騎士，塞爾提克目前拿下4連勝，對決東部龍頭，拿下4連勝的騎士，兩支強隊強碰，哪一隊能取得勝利呢?第二場是湖人對決快艇，同城球隊的對決，是詹姆斯（LeBron James）還是哈登（James Harden）能率隊取勝呢?記得收看轉播囉!

HBL男子組準決賽及女子組複賽也將在今天點燃戰火，究竟哪幾隊能順利挺進小巨蛋的四強賽事呢?敬請鎖定轉播囉!

WTT新加坡大滿貫賽部分，林昀儒今天將在男子單打32強對上世界排名50的裴煥，而雙打部分林昀儒/高承睿16強將遭遇世界排名第7的地主組合郭勇/馮耀恩，別忘了鎖定轉播為他們加油打氣囉!

NBA

08:30 塞爾提克@騎士 緯來體育、愛爾達體育1台

11:00 湖人@快艇 緯來體育、愛爾達體育1台

桌球

12:00 新加坡站 單打32強/女雙16強/混雙八強 （上） 

18:00 新加坡站 單打32強/男雙16強/混雙八強 （下） 

轉播:愛爾達體育2台

東超

19:00 桃園璞園領航猿@香港東方 緯來體育

HBL

12:00 淡水商工 VS 南山高中 女生複賽

13:40 南湖高中 VS 南山高中 男生準決賽

15:20 東山高中 VS 光復高中 男生準決賽

17:00 錦和高中 VS 東泰高中 男生準決賽

18:40 能仁家商 VS 松山高中 男生準決賽

轉播:愛爾達體育3台

TPBL

19:00 海神@攻城獅 MOMOTV

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