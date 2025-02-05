NBA》身為獨行俠鐵粉卻眼睜睜看東契奇被交易！NFL三冠巨星好心痛

馬霍姆斯。（今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕獨行俠日前將東契奇（Luka Doncic）交易至湖人，換來戴維斯（Anthony Davis）的操作轟動全世界體壇。身為獨行俠死忠球迷的NFL堪薩斯酋長3屆冠軍四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes），也坦承這筆交易讓他很難受。

出生於德州的馬霍姆斯，從小到大就是獨行俠的球迷。今年再度率領酋長打進超級盃、與2年前的對手費城老鷹再度狹路相逢的他，在得知東契奇遭到交易後，也和許多NBA球星一樣感到扼腕，在個人X平台上發文：「什麼鬼？」、「我現在真的快吐了...」

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昨天在第59屆超級盃開幕之夜記者會上，馬霍姆斯受訪時再度被問及東契奇交易案的話題。他直言：「這太難受了，因為我從東契奇只有18歲時就開始關注他的比賽。我記得我還曾去看過一次訓練，當時諾威斯基（Dirk Nowitzki）和東契奇都在場。能親眼見證他的成長，成為出色的球員，這一路下來真的是一大享受。」

馬霍姆斯表示：「作為達拉斯的球迷，這讓我很心痛。但我也為他感到高興，因為他將前往洛杉磯，實現他的冠軍夢。他不僅為球隊做出巨大貢獻，對達拉斯這座城市也影響甚遠。我永遠感激他曾帶來的美好，同時我也對獨行俠的未來，以及他們引進的新球員感到興奮。」

不僅是馬霍姆斯，本季從紐約巨人轉戰老鷹、打出史詩賽季的明星跑衛巴克利（Saquon Barkley），也對東契奇交易案感到震驚，「我想體育界所有人都被嚇到了，但職業運動本來就是一門瘋狂的生意，我相信東契奇與戴維斯都會好好把握這個機會。」

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