晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》身為獨行俠鐵粉卻眼睜睜看東契奇被交易！NFL三冠巨星好心痛

2025/02/05 07:05

馬霍姆斯。（今日美國）馬霍姆斯。（今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕獨行俠日前將東契奇（Luka Doncic）交易至湖人，換來戴維斯（Anthony Davis）的操作轟動全世界體壇。身為獨行俠死忠球迷的NFL堪薩斯酋長3屆冠軍四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes），也坦承這筆交易讓他很難受。

出生於德州的馬霍姆斯，從小到大就是獨行俠的球迷。今年再度率領酋長打進超級盃、與2年前的對手費城老鷹再度狹路相逢的他，在得知東契奇遭到交易後，也和許多NBA球星一樣感到扼腕，在個人X平台上發文：「什麼鬼？」、「我現在真的快吐了...」

昨天在第59屆超級盃開幕之夜記者會上，馬霍姆斯受訪時再度被問及東契奇交易案的話題。他直言：「這太難受了，因為我從東契奇只有18歲時就開始關注他的比賽。我記得我還曾去看過一次訓練，當時諾威斯基（Dirk Nowitzki）和東契奇都在場。能親眼見證他的成長，成為出色的球員，這一路下來真的是一大享受。」

馬霍姆斯表示：「作為達拉斯的球迷，這讓我很心痛。但我也為他感到高興，因為他將前往洛杉磯，實現他的冠軍夢。他不僅為球隊做出巨大貢獻，對達拉斯這座城市也影響甚遠。我永遠感激他曾帶來的美好，同時我也對獨行俠的未來，以及他們引進的新球員感到興奮。」

不僅是馬霍姆斯，本季從紐約巨人轉戰老鷹、打出史詩賽季的明星跑衛巴克利（Saquon Barkley），也對東契奇交易案感到震驚，「我想體育界所有人都被嚇到了，但職業運動本來就是一門瘋狂的生意，我相信東契奇與戴維斯都會好好把握這個機會。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中