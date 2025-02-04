NBA》重返NBA明星週擔任教練 林書豪：鼓勵年輕球員享受比賽

林書豪。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕今年NBA明星週將於勇士主場大通中心（Chase Center）登場，TPBL新北國王林書豪受邀擔任新秀挑戰賽Team G League教練，而新秀挑戰賽其他3隊教練分別是同曾效力過金州勇士的名人堂級球星哈德威（Tim Hardaway Sr.）、穆林（Chris Mullin）和里奇蒙（Mitch Richmond）。

NBA新秀挑戰賽將於美國時間2月14日進行，林書豪預計於下週三（2/12）東超關鍵一戰後，前往美國。林書豪曾於2012年參加NBA新秀挑戰賽，2013年則是代表球隊參與技術挑戰賽，暌違12年重返NBA全明星週，林書豪表示：「相隔十幾年再次參與NBA全明星週，尤其能夠回到灣區，對我來說意義重大。我自己在與上次參加NBA全明星週時相比，也已經截然不同，透過此次活動，也讓我有機會回顧自己在NBA的旅程與NBA這個大家庭。」

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此外，林書豪十分期待與球迷互動，並與老朋友敘舊，同時也很興奮能夠支持新生代選手。此次林書豪將跳脫球員身份，擔任「教練」角色，他提到，「我會盡可能去鼓勵年輕球員享受比賽的樂趣，盡情體驗全明星週末。當我年輕時，總是過於專注於提升表現，不斷追求進步。如果有機會回到過去，我會提醒自己，多去感受籃球帶來的純粹快樂。」

此次除了擔任新秀挑戰賽Team G League教練外，林書豪也將安排更多演說分享行程，後續會再與大家分享。林書豪特地感謝新北國王教練及團隊，「謝謝球隊的支持和信任，讓我能夠踏上這段旅程，去完成更多的任務。」

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