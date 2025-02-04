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WTT大滿貫》決勝局8:1猛攻逆轉巴黎奧運銅牌得主 高承睿驚險闖進男單16強

2025/02/04 20:22

高承睿逆轉擊敗法國名將F.勒布朗，闖進男單16強。（取自WTT官網）高承睿逆轉擊敗法國名將F.勒布朗，闖進男單16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「柚子同學」高承睿今晚在2025年WTT新加坡大滿貫賽男單次輪，克服局數1:2落後，決勝局更在3:8的劣勢下打出一波8:1的強勢反擊，最終以3:2逆轉擊退去年巴黎奧運男單銅牌法國「眼鏡弟」F.勒布朗，神奇地闖進16強，下一輪將遭遇世界排名13的南韓一哥張禹珍。

世界排名24的高承睿過去三度對上世界排名第5的勒布朗都吞下敗仗，包括最近一次在去年澳門世界盃也以1:3落敗。

這回對上勢頭正旺的勒布朗，高承睿首局還在熱機，在4:5落後時連丟6分，以4:11失守。

第2局，高承睿在8:5領先下被對手追到9平，他在叫過暫停後，把握自己兩顆發球，11:9扳回一城。

高承睿第3局原本有機會乘勝追擊，可惜在9:6領先時，被勒布朗連續搶攻得手，一口氣連丟5分，9:11再掉1局。

關鍵第4局，高承睿在10:8聽牌時，雖然被對手連續化解兩個局點，最終仍有驚無險以12:10搶下。

決勝局，勒布朗展開搏殺，高承睿開局就陷入1:5落後，但他在3:8困境下，把握對手連續發球、接發球失誤，加上一記幸運的擦網球相助，打出一波8:1的反撲，11:9逆轉戰局，也締造生涯最重大的勝利。

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