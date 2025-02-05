NBA》東契奇與高層關係早有裂痕？ 美媒曝制服組交易前的小手段

東契奇（左）、詹姆斯（右）。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在東契奇（Luka Doncic）意外的被獨行俠交易至湖人後，外界瘋狂的猜測球隊選擇送走他的原因，其中包含獨行俠高層擔心東契奇的傷勢，他的個人體重管理不佳、今夏管理層不想給東契奇超級頂薪等傳聞，不過美媒在報導中指出，在交易前東契奇與管理層雙方關係可能已經產生裂痕的訊號。

《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）及薛爾本（Ramona Shelburne）的報導中提到，由於獨行俠制服組對於東契奇在個人健康狀態和體態的管理上有所疑慮，所以獨行俠希望透過解雇東契奇所喜歡的工作人員來刺激他，希望他能為此改變自己的生活習慣和作息。其中遭到獨行俠開除的工作人員包含前球員健康和表現總監史密斯（Casey Smith）、力量教練霍洛索普（Jeremy Holsopple）、物理治療師史潘格勒（Casey Spangler），而這些人正好都與東契奇關係密切。

請繼續往下閱讀...

而這一系列的人事異動導致東契奇的挫折感與日俱增，以至於他抓狂地認為，獨行俠制服組正在想辦法擺脫所有跟他關係好的工作人員，同時在一連串的人事異動後，東契奇也沒如制服組所願，變成一個更加注意身體狀況和體態的球員。

此外據《ESPN》的報導指出，制服組對於今夏提供東契奇一份價值3.45億美元的延長合約持保留態度:「他們認為給他一份3.5億美元的合約可能會是一個有爭議，且可能是災難性的決定，雖然東契奇的天賦無庸置疑，但制服組對於他的體能狀況和工作態度存在巨大疑慮。」在獨行俠沒那麼願意給出頂薪的情況下，制服組最終選擇將東契奇送往湖人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法