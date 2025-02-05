舉重》奧運銅牌陳玟卉換量級續拚國際賽 找奧運金牌教練來台助拳

陳玟卉。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕國際舉重總會（IWF）日前決議，今年6月起將實施新量級，東京奧運舉重銅牌女將陳玟卉預計從原本的71公斤級調整到69公斤，她正面看待，希望能更有競爭力。

27歲的陳玟卉在東京奧運初試啼聲摘下64公斤級銅牌，但因應巴黎奧運量級調整，她只能增重往上挑戰71公斤級，最後拿下第6名，她表示，對於這樣的結果感到不滿意，會繼續挑戰名古屋亞運和洛杉磯奧運，持續瞄準獎牌。

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IWF日前公告量級將在今年6月進行調整，女子組目前量級劃分為45公斤、49公斤、55公斤、59 公斤、64公斤、71公斤、76公斤、81公斤、87公斤、87公斤級以上，新量級改為48公斤、53公斤、58公斤、63公斤、69公斤、77公斤、86公斤、86公斤級以上。

因應量級改變，陳玟卉必須降體重到63或69公斤級，但考量後將以69公斤級為主，她的教練黃達德認為，降到63公斤有點太多，體重要達到穩定需要一定的時間，目前目標是69公斤。

陳玟卉也很樂意做出調整，她笑說：「71公斤還有點『胖胖的』，加上先前增加體重時間沒有很長，通常轉換量級後到身體完全穩定需要3到4年，體重已經紮實到那個位置，訓練才更有成效，如果能降一點體重，不只體型上會更好看也更有競爭力。」

陳玟卉今年預計參與5月亞錦賽和10月世錦賽，另外也會在國內全大運、全運會亮相，目前她同時就讀博士班當中，她認為，博班的課業為她帶來不同刺激，接觸來自不同領域的同學，加上有運動心理和運動產業的課程，讓她獲益良多。

為提升愛徒的競爭力，黃達德透露，近期聘請前中國前國家隊教練楊漢雄來台助拳，過去他也曾協助前奧運金牌國手許淑淨。對於楊漢雄加入，黃達德認為，他非常懂得為選手打氣、鼓勵，尤其目前陳玟卉技戰術沒有問題，主要是希望提升她的信心和心理素質，希望楊漢雄能給予這方面的幫助。

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