NBA》送走東契奇被獨行俠球迷罵爆 「閃電俠」魏德力挺總管：他很勇敢

東契奇。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕獨行俠和湖人日前進行重磅交易，但不少達拉斯球迷對於東契奇（Luka Doncic）被送走感到相當失望，甚至抬著棺材到球場抗議。獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）因這筆交易遭不少球迷唾棄，但「閃電俠」魏德（dDwyane Wade）舉之前熱火交易案力挺，他直言，必須大破大立才有機會成功。

東契奇和A.戴維斯（Anthony Davis）互換東家的消息震驚全聯盟，不少獨行俠球迷為當家球星被送走一事感到相當沮喪，也令做出決策的哈里森被批評到一無是處。

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近日魏德在播客上提到對於這筆交易案的看法，「真的要向哈里森致敬，這真的太大膽了。」魏德認為，不是每個人都有勇敢的特質，他也把哈里森的膽識拿來和熱火總裁萊利（Pat Riley）相比，即便當初自己也曾被他逼走，但魏德說：「他做決定都是毫不猶豫的。」

魏德以熱火2005年交易案為例，當時這起交易案牽涉5支球隊、13名球員，可說是史上最大規模交易案之一，回憶當時情況，魏德說：「我們獲得很多好處，包含歐尼爾、瓊斯等人，這次交易大幅改變我們球隊陣容，但我當時心裡只想說，你幹嘛要這樣做？」

魏德認為，如果你在這個位置上，你就必須要和萊利一樣的果決，「我們那一年確實很不錯，一筆牽涉13人的大型交易，獲得一些球員，儘管我們才剛打完東部決賽。」他說：「你必須要勇敢一點，要看到別人所沒看到的，很少會有人這樣做，所以得向哈里森致敬，做了這樣的事情。」

不過，外媒對於魏德這樣的比擬也提出質疑，獨行俠在送出當家球星後，只換到了戴維斯、湖人小將克里斯蒂（Max Christie）與2029年首輪選秀籤，「即便哈里森確信戴維斯相當適合獨行俠，但明明湖人也有其他很有價值的選項，比如里維斯（ Auston Reaves ）、柯奈特（Dalton Knecht）等人。」

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