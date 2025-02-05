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經典賽資格賽》前富邦洋投去年委國聯賽奪獎！ 將代表南非隊來台參賽

2025/02/05 07:09

富邦悍將先發投手迪倫。（資料照，記者陳志曲攝）富邦悍將先發投手迪倫。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕在2月中還有一次名單更換機會的情況下，經典賽資格賽各隊的初步名單，已在官網公開。南非隊陣中，官網撰文時指出，該隊有不少具備經驗的好手，其中被點名的是前富邦悍將洋投迪倫（Dylan Unsworth）。

迪倫生涯初期被水手隊簽下，但沒有大聯盟經驗。2021年，全球仍在疫情期間，迪倫季中來台加入富邦，在數個月沒有實戰狀況下，季末留下3場出賽、防禦率2.38成績。

隔年起，迪倫回到墨西哥聯賽，之後也打過澳職。去年球季，迪倫加入委內瑞拉夏季聯賽（LMBP）隊伍Lideres de Miranda，是該聯賽首位南非籍選手，他在該聯賽奪下防禦率王和年度最佳投手。

官網點名，迪倫將是南非隊投手群中領袖人物。野手方面，38歲老將隊長菲利浦斯（Jonathan Philips）本次也在陣中。

官網點名的值得關注選手，則是19歲的諾凡柏（Josh Andre November）。美職官網提到該選手位置為捕手，而WBSC官網則曾登錄其為內野手。諾凡柏是U23南非國手，該賽事他交出4成81的上壘率，而在更早之前，他在2017年U12賽事曾來過台灣。

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