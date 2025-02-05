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網球》艾卡拉茲驚險復仇！鹿特丹3盤力退地主外卡老冤家

2025/02/05 07:09

艾卡拉茲。（歐新社）艾卡拉茲。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕面對5個月前美國網球公開賽老冤家，艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）歷經3盤激戰驚險復仇，7：6（7：3）、3：6、6：1力退荷蘭地主外卡贊德舒爾普（Botic van de Zandschulp），西班牙頭號種子開胡晉級鹿特丹男網賽單打次輪。

「我認為這場比賽有很多起伏。」戴著黑色鼻帶幫助呼吸的艾卡拉茲，汲取美網爆冷第2輪出局的慘痛教訓，面對贊德舒爾普的強力反撲適時調整壓制，決勝盤重新掌控節奏與主導權，拉鋸2小時33分鐘討回顏面，也把雙方對戰紀錄改寫為3勝1負，「在丟掉第一盤的落後情況下，贊德舒爾普表現非常穩定。我真的很高興能夠通過難關，尤其關鍵時刻集中注意力，持續奮戰並且有機會在下一輪打更好。」

這項ATP500等級室內硬地賽事，本週於荷蘭第二大城市進行。儘管身手全能的艾卡拉茲，已經贏得16座職業巡迴賽冠軍，迄今卻未打進室內硬地決賽，年僅21歲的前世界球王16強即將遭遇會外賽殺入的義大利黑馬瓦瓦索里 （Andrea Vavassori），或者本季已奪兩冠的加拿大悍將阿里辛（Felix Auger -Aliassime）。

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