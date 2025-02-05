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NBA》離開達拉斯歷經「悲傷五階段」 東契奇驚訝難接受

2025/02/05 07:36

東契奇正式加盟湖人。（今日美國）東契奇正式加盟湖人。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天為「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）召開加盟記者會，談到自己無預警遭獨行俠交易，東契奇坦言十分驚訝，很難接受這樣的情況，但現在心情已經好多了，很開心能夠與偶像「詹皇」詹姆斯（LeBron James）一起並肩作戰。

獨行俠日前和湖人、爵士進行3方交易，獨行俠送出東契奇、長人克勒貝爾（Maxi Kleber）與莫里斯（Markieff Morris），和湖人換來A.戴維斯（Anthony Davis）、克里斯蒂（Max Christie）與2029年首輪選秀籤，爵士則獲得湖人希菲諾（Jalen Hood-Schifino）、2025年快艇與獨行俠次輪選秀籤。由於消息過於震撼，《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）多次強調，這筆交易百分之百是真的，隨後多名NBA記者跟進發文，聯盟也證實這筆交易。

東契奇。（法新社）東契奇。（法新社）

「大家都很訝異，所以你可以想像我有多驚訝，」東契奇表示，當時自己原本已經要睡覺了，結果睡前居然收到令人震撼的消息，自己還去查了一下是不是愚人節，這真的很難令人相信，因為達拉斯是他的家，在那裡度過好多美好的時光，這對他來說很難受，不過現在好多了，真的很開心能加盟世界上最偉大球隊之一，能和偶像詹姆斯打球簡直是夢想成真。

有報導曾指出，東契奇曾向獨行俠表態不會簽下5年3.45億美元的頂薪合約，對此，東契奇嚴正駁斥，絕對沒有這樣的事情。

東契奇。（今日美國）東契奇。（今日美國）

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