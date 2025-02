MLB》鈴木一朗進名人堂卻未獲全票 官方公布投票結果仍留下謎團

鈴木一朗。(資料照,法新社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕2025年名人堂票選結果,日本傳奇球星鈴木一朗獲得393票、得票率高達99.7%,只差1票就能以全票入選名人堂,引發議論。全美棒球記者協會(BBWAA)今天公布321名的記者投票結果,對於未能投票給鈴木一朗的作家為何人仍然是個謎團。

「有一位記者沒有投給我一票。」鈴木一朗在1月21日(美國時間)的名人堂票選結果當天透過翻譯表示,「我想邀請他到我家來,我們一起喝一杯,好好聊聊。」對於只差1票就能全票,鈴木一朗表示,「我覺得很棒,人活在這世界上,正因為不完整,才有前進的動力。」

請繼續往下閱讀...

全美棒球記者協會今天公布321名的記者投票結果,都有投給鈴木一朗,但並沒有394名記者的完整投票結果名單。根據《ESPN》指出,美國名人堂的規則允許每位記者決定是否公開投票結果。

《ESPN》名記者帕桑(Jeff Passan)在社群媒體X上指出,每個記者都應該公開自己的投票結果,透明度很重要。

大聯盟歷史上,只有前洋基守護神李維拉(Mariano Rivera)在2019年以全票入選名人堂成為史上第一人。

鈴木一朗在大聯盟菜鳥年,一朗拿到新人王和年度MVP,連10年至少200安,曾在2004年創下單季262安壯舉,大聯盟生涯累積3089安排大聯盟史上第24名。鈴木一朗在大聯盟19年生涯,待過水手、洋基、馬林魚等球隊,平均打擊率3成11、117轟、780分打點、跑出509盜。

All 321 of the voters who made their Hall of Fame ballots public voted for Ichiro Suzuki. The one person who didn’t vote for Ichiro will remain a mystery.



(Here’s the part where I state the obvious: Everyone should make their ballots public. Accountability matters.) https://t.co/kOSG6Jo0jb