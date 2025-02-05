MLB》鈴木一朗進名人堂卻未獲全票 官方公布投票結果仍留下謎團

鈴木一朗。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年名人堂票選結果，日本傳奇球星鈴木一朗獲得393票、得票率高達99.7％，只差1票就能以全票入選名人堂，引發議論。全美棒球記者協會（BBWAA）今天公布321名的記者投票結果，對於未能投票給鈴木一朗的作家為何人仍然是個謎團。

「有一位記者沒有投給我一票。」鈴木一朗在1月21日（美國時間）的名人堂票選結果當天透過翻譯表示，「我想邀請他到我家來，我們一起喝一杯，好好聊聊。」對於只差1票就能全票，鈴木一朗表示，「我覺得很棒，人活在這世界上，正因為不完整，才有前進的動力。」

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全美棒球記者協會今天公布321名的記者投票結果，都有投給鈴木一朗，但並沒有394名記者的完整投票結果名單。根據《ESPN》指出，美國名人堂的規則允許每位記者決定是否公開投票結果。

《ESPN》名記者帕桑（Jeff Passan）在社群媒體X上指出，每個記者都應該公開自己的投票結果，透明度很重要。

大聯盟歷史上，只有前洋基守護神李維拉（Mariano Rivera）在2019年以全票入選名人堂成為史上第一人。

鈴木一朗在大聯盟菜鳥年，一朗拿到新人王和年度MVP，連10年至少200安，曾在2004年創下單季262安壯舉，大聯盟生涯累積3089安排大聯盟史上第24名。鈴木一朗在大聯盟19年生涯，待過水手、洋基、馬林魚等球隊，平均打擊率3成11、117轟、780分打點、跑出509盜。

All 321 of the voters who made their Hall of Fame ballots public voted for Ichiro Suzuki. The one person who didn’t vote for Ichiro will remain a mystery.



（Here’s the part where I state the obvious: Everyone should make their ballots public. Accountability matters.） https://t.co/kOSG6Jo0jb — Jeff Passan （@JeffPassan） February 4, 2025

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