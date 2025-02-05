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NBA》將回到最熟悉的大前鋒 A.戴維斯：很久沒跟大個子搭配

2025/02/05 08:41

A.戴維斯。（資料照，美聯社）A.戴維斯。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕湖人日前與獨行俠進行震撼交易，兩名頭號球星「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）和東契奇（Luka Doncic）互換新東家。A.戴維斯今天受訪坦言很震驚，1小時內世界就變了。

A.戴維斯因傷高掛免戰牌，沒有隨隊去紐約出戰尼克，看到球隊贏球後還發訊息祝賀他們，期待下一戰面對快艇，期盼能贏下洛城大戰，但賽後過了約1小時後接到總管佩林卡（Rob Pelinka）和主帥瑞迪克（JJ Redick）的電話，告知他將被交易至獨行俠，這讓他感到十分意外，「我很震驚，完全不知道會發生這件事情，」A.戴維斯說道。

A.戴維斯坦言，自己現在已經平復情緒，將準備好為獨行俠效力，他因腹部拉傷至少休養一週，他有望在7日對戰塞爾提克或9日主場迎戰火箭時復出。A.戴維斯放棄了自己的交易補償金600萬美元，他認為這是他自願的，不是為了交易所做出的決定，自己只是希望能幫助球隊補強。

加盟獨行俠之後，A.戴維斯將回到他最熟悉的大前鋒的位置，不用再一直扛中鋒，他笑說，現在的他很激動，自己已經很久沒有以大前鋒之姿與其他大個子搭配，很期待能夠會有怎樣的化學效應。

A.戴維斯在2019-20賽季加盟湖人，來到紫金大軍的第一個賽季就幫助球隊奪冠，生涯在湖人累積312場出賽，場均繳出24.8分、11.0籃板、3.2助攻、2.2阻攻。

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