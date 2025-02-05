NBA》批獨行俠不尊重東契奇 莫里斯：他帶傷能繳「30、15、10」

M.莫里斯（左）、東契奇（中）、克勒貝爾（右）。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年幫助獨行俠闖進總冠軍賽的25歲明星球員東契奇（Luka Doncic），日前竟被老東家無預警交易至湖人，震驚籃壇。與東契奇一起被交易至洛城的M.莫里斯（Markieff Morris）今天表示，獨行俠球團很不尊重東契奇。

湖人、獨行俠和爵士完成三方交易，湖人換來東契奇、克勒貝爾（Maxi Kleber）與M.莫里斯，獨行俠得到A.戴維斯（Anthony Davis）、克里斯蒂（Max Christie）、2029年首輪選秀籤，爵士收到希菲諾（Jalen Hood-Schifino）、2025年快艇與獨行俠次輪選秀籤。

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M.莫里斯今天受訪提到，東契奇對於這筆交易感到不安，希望他能在洛杉磯取得成功，「我知道他很難過、感覺並不好。」

先前傳出獨行俠球團對於東契奇的身體狀況感到擔憂，包含腿傷、以及體重控制不理想等等。

M.莫里斯對此表示，東契奇是一位很棒的人、個性隨和，「他是我待過的球隊中，少數能帶傷打球的球員之一。我聽到說有人說他身體狀況不夠好，但如果你能在一場NBA比賽中拿30分、15籃板、10助攻，那我真的不知道什麼叫做狀態好。」

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