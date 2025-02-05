NBA》嘆過去48小時像1個月 遭交易至湖人的東契奇盼完全康復再歸隊

東契奇。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）日前被老東家獨行俠無預警交易至湖人，震驚籃壇。湖人今天為東契奇舉辦加盟記者會，東契奇表示，過去都會帶點小傷出賽，這次要讓傷勢百分之百康復後再重返球場。

湖人、獨行俠和爵士完成三方交易，湖人換來東契奇、克勒貝爾（Maxi Kleber）與M.莫里斯（Markieff Morris），獨行俠得到A.戴維斯（Anthony Davis）、克里斯蒂（Max Christie）、2029年首輪選秀籤，爵士則收到希菲諾（Jalen Hood-Schifino）、2025年快艇與獨行俠次輪選秀籤。

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「老實說，一開始很艱難。」東契奇說，「第一天很難受，我覺得過去48小時像一個月，情感上很煎熬。但今天好多了。這是湖人隊，歷史上最偉大的球團之一，所以我對來到這裡感到興奮。」

東契奇目前因左小腿受傷休兵，本季只出賽22場，平均每場交出28.1分、8.3籃板、7.3次助攻、2次抄截的表現。東契奇前一次出賽已經是去年耶誕大戰的時候。此外，東契奇自2018-19年的新人賽季後，過去僅一個賽季出賽70場以上。

東契奇表示，這次他認真對待傷勢，過去他有時候太早復出，會影響自己的狀態，「這是我第一次花時間讓傷勢百分之百恢復，以前其他時候我只想回到球場上打球，我真的（不會）是百分之百。這次我選擇花時間來確保自己恢復到百分之百。」

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