NBA傳奇球星喬丹之子惹事！馬庫斯捲入酒駕毒品風波

〔即時新聞/綜合報導〕美國佛羅里達州警方於當地時間2月4日凌晨逮捕馬庫斯·喬丹(Marcus Jordan),他是NBA傳奇球星麥可·喬丹(Michael Jordan)之子。警方指出,馬庫斯因涉嫌酒後駕駛(DUI)及持有可卡因而被捕,目前已獲釋,等待進一步調查。

綜合外媒報導,警方在當地時間凌晨3點左右發現一輛車行駛異常,隨即將其攔查。執法人員表示,馬庫斯在接受酒測時超過法定標準,且語無倫次,車內並發現疑似有古柯鹼。警方當場將其逮捕,並帶往當地拘留所。

根據警方報告,喬丹當時拒絕配合現場測試,但最終在警局內接受酒精測試,結果顯示其血液酒精濃度超標。此外,警方在其車內發現少量白色粉末,經初步檢測為古柯鹼。他目前被指控酒駕及持有毒品,但尚未對指控發表回應。

馬庫斯曾是一名籃球員,就讀於中佛羅里達大學(UCF)並參加校隊,退役後轉向經營時尚與餐飲事業。他與NBA名人堂成員麥可·喬丹的父子關係使其受到關注,這起事件也引發媒體熱議。

目前尚不清楚馬庫斯·喬丹是否聘請律師,也不清楚他是否計劃提出抗辯。根據佛州法律,酒駕與毒品持有罪名可能面臨罰款、社區勞動或監禁。此案仍在進一步調查中。

TMZ got footage of Michael Jordan’s son, Marcus Jordan getting arrested this morning and he tried to avoid getting arrested by saying his dad is Michael Jordan but it didn’t work ???? pic.twitter.com/E3wHg9nhZr