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MLB》等了10年終於進入名人堂！太空人宣布引退華格納背號13號

2025/02/05 10:20

名人堂明星終結者華格納。（資料照，美聯社）名人堂明星終結者華格納。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據太空人球團消息指出，球隊將引退名人堂明星終結者華格納（Billy Wagner）的背號13號，並在美國時間8月16日於主場比賽前舉辦儀式。

華格納16年的職棒生涯中，有9年待在太空人，為球隊收下了225次的救援成功，其中在2003年出賽多達78場，繳出44次的救援成功，留下防禦率1.78的超鬼神數據（ERA+247），是他生涯最優異的1年。之後他先後轉隊到費城人、大都會、紅襪與勇士，並在2010年仍以37次救援成功、防禦率1.43的優異表現下，完美為球員生涯畫下句點。

華格納引退後，數度獲得名人堂票選資格，卻遲遲未能獲獎，直到今年第10年，同時迎來票選資格的最後1年，他才終於以82.5%的得票率如願前進古柏鎮，成為史上第9位入主名人堂的後援投手，在得知的當下甚至一度情緒潰堤。

太空人目前已引退共10位球星的背號，包括全聯盟退休的羅賓森（Jackie Robinson）42號，華格納將成為隊史第11人，而休賽季簽下的一壘強打沃克（Christian Walker）本來也有意選擇13號，如今將改變為8號作為新賽季的背號。

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