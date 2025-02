MLB》等了10年終於進入名人堂！太空人宣布引退華格納背號13號

名人堂明星終結者華格納。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕根據太空人球團消息指出,球隊將引退名人堂明星終結者華格納(Billy Wagner)的背號13號,並在美國時間8月16日於主場比賽前舉辦儀式。

華格納16年的職棒生涯中,有9年待在太空人,為球隊收下了225次的救援成功,其中在2003年出賽多達78場,繳出44次的救援成功,留下防禦率1.78的超鬼神數據(ERA+247),是他生涯最優異的1年。之後他先後轉隊到費城人、大都會、紅襪與勇士,並在2010年仍以37次救援成功、防禦率1.43的優異表現下,完美為球員生涯畫下句點。

華格納引退後,數度獲得名人堂票選資格,卻遲遲未能獲獎,直到今年第10年,同時迎來票選資格的最後1年,他才終於以82.5%的得票率如願前進古柏鎮,成為史上第9位入主名人堂的後援投手,在得知的當下甚至一度情緒潰堤。

太空人目前已引退共10位球星的背號,包括全聯盟退休的羅賓森(Jackie Robinson)42號,華格納將成為隊史第11人,而休賽季簽下的一壘強打沃克(Christian Walker)本來也有意選擇13號,如今將改變為8號作為新賽季的背號。

