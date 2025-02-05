網球》「不知是悲傷還是快樂...」 前世界球后哈勒普宣布退休

哈勒普。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕曾奪兩座大滿貫冠軍、羅馬尼亞33歲好手哈勒普（Simona Halep），她今天在家鄉的特蘭西瓦尼亞公開賽（Transylvania Open）以1比6、1比6，敗給義大利好手布朗澤蒂（Lucia Bronzetti）後，正式宣布退休結束網球生涯。

哈勒普在2017年首度登上世界球后寶座，曾奪得2018年法網、2019年溫網冠軍，但她在2022年8月美網期間的藥檢呈現陽性，讓她在該年10月慘遭禁賽。哈勒普上訴國際體育仲裁法院（CAS），最後讓禁賽期從原本的4年縮減至9個月。

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哈勒普近年也飽受傷勢所苦，今天是哈勒普本季首場比賽，目前女單排名跌至870名，她持外卡資格在家鄉克盧日參賽，最後遭直落二輸球，賽後也正式宣布退休。

「我不知道是悲傷還是快樂，我想自己這兩種感覺都有，但我的靈魂對這個決定很平靜，我一直對自己很現實。」哈勒普賽後拿著麥克風對著現場觀眾表示，「我的身體不像以前那樣承受過去的強度，來回到以前的狀態。」

「要達到那個水準真的非常難，我知道那要付出什麼。」哈勒普說，「這就是我今天為何來到這裡，來到克盧日，即使我的表現不太好，在你們的面前，在網球賽場上告別。」

「要想再有競爭力，需要付出更多，而在目前，這已經不可能了。」哈勒普表示，「我不想要哭，這是一件美好的事情。我曾經登上世界第一，贏得大滿貫賽冠軍，這已經是我想要的一切。」

哈勒普生涯摘得24座單打冠軍，生涯累積超過4000萬美元的獎金。

哈勒普。（路透）

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