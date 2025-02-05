晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》還有1.4億約卻遭道奇DFA 37歲老將貝瑞瑟被交易至小熊

2025/02/05 10:43

貝瑞瑟。（資料照，法新社）貝瑞瑟。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日前把37歲資深右投貝瑞瑟（Ryan Brasier）給指定讓渡（DFA），根據《ESPN》名記者帕桑（Jeff Passan）在社群媒體X上指出，道奇隊把貝瑞瑟交易至小熊。道奇預計會收到一位日後指名的選手或是現金補償。

曾待過日職廣島鯉魚的貝瑞瑟，是2018年紅襪隊世界大賽冠軍成員，他在2023年賽季先是待在紅襪，他為紅襪出賽20場，其防禦率高達7.29，讓他季中被釋出。貝瑞瑟接著轉戰道奇，他為道奇39場的防禦率0.70。

貝瑞瑟在2024年2月8日以2年900萬美元合約續留道奇，上季受到右小腿拉傷影響，整季出賽29場，拿到1勝、防禦率3.54，有6次中繼成功。貝瑞瑟在去年季後賽出賽8場，拿到1勝1敗、防禦率5，最後也隨道奇奪得世界大賽冠軍。

貝瑞瑟今年的薪水還有450萬美元（約新台幣1.4億），但道奇先前以1年1300萬美元網羅前國聯救援王葉茲（Kirby Yates），為了清出40人名單空間，因此道奇把貝瑞瑟給指定讓渡。如今貝瑞瑟被交易至小熊隊，預計能填補小熊後援戰力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中