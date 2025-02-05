MLB》還有1.4億約卻遭道奇DFA 37歲老將貝瑞瑟被交易至小熊

貝瑞瑟。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日前把37歲資深右投貝瑞瑟（Ryan Brasier）給指定讓渡（DFA），根據《ESPN》名記者帕桑（Jeff Passan）在社群媒體X上指出，道奇隊把貝瑞瑟交易至小熊。道奇預計會收到一位日後指名的選手或是現金補償。

曾待過日職廣島鯉魚的貝瑞瑟，是2018年紅襪隊世界大賽冠軍成員，他在2023年賽季先是待在紅襪，他為紅襪出賽20場，其防禦率高達7.29，讓他季中被釋出。貝瑞瑟接著轉戰道奇，他為道奇39場的防禦率0.70。

請繼續往下閱讀...

貝瑞瑟在2024年2月8日以2年900萬美元合約續留道奇，上季受到右小腿拉傷影響，整季出賽29場，拿到1勝、防禦率3.54，有6次中繼成功。貝瑞瑟在去年季後賽出賽8場，拿到1勝1敗、防禦率5，最後也隨道奇奪得世界大賽冠軍。

貝瑞瑟今年的薪水還有450萬美元（約新台幣1.4億），但道奇先前以1年1300萬美元網羅前國聯救援王葉茲（Kirby Yates），為了清出40人名單空間，因此道奇把貝瑞瑟給指定讓渡。如今貝瑞瑟被交易至小熊隊，預計能填補小熊後援戰力。

The Chicago Cubs are acquiring right-handed reliever Ryan Brasier in a trade with the Los Angeles Dodgers, sources tell ESPN. Brasier, 37, was DFA'd last week but should get leverage innings for Chicago. — Jeff Passan （@JeffPassan） February 5, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法