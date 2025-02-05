高球》悲傷宣布母親過世消息 老虎伍茲：她是我最堅定的支持者

老虎伍茲與母親庫蒂達（左）。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕高爾夫名將老虎伍茲（Tiger Woods）今天在社群媒體上透露母親過世的消息，他表示，媽媽是最忠實的粉絲，若沒有她，自己也無法取得這些成就。

老虎伍茲的母親庫蒂達（Kultida Woods）在美國時間週二上午過世，享壽80歲，但外媒並未特別提及過世原因。

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伍茲今天心痛地在社群媒體上發文，並感謝媽媽一路上的支持，「我的媽媽擁有一股獨特、自然的力量，她的精神一直存在，她是個笑容滿面的人，是我最大的粉絲、最堅定的支持者，沒有她，我不可能取得任何個人成就。」

伍茲和母親感情深厚，他多次在公開場合感謝媽媽對他的支持和鼓勵，他也認為自己母親一向低調，沒有獲得足夠的讚揚，「大家都認為這一路上是我的爸爸支撐著我，事實雖是如此，但媽媽也一直陪伴我，一直在我身邊。」

庫蒂達在泰國出生，具有泰國華人及荷蘭人血統，她經常陪伴兒子出賽，即便外界大多看到伍茲父子的互動，但庫蒂達一直是兒子在高爾夫這條路上前進的重要力量。

PGA官方今天也發布長文悼念庫蒂達，內文提到，伍茲常說母親為他灌輸了終生的價值觀，比賽時親自開車載他到球場，陪伴自己走完每一洞。庫蒂達晚年積極投入慈善事業，同時關注家鄉泰國，希望發揮自己的影響力。

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