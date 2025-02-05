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MLB》金鶯持續補強！ 1年400萬簽下前勇士外野手勞瑞安諾

2025/02/05 11:10

勞瑞安諾轉戰金鶯。（資料照，今日美國）勞瑞安諾轉戰金鶯。（資料照，今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據金鶯官方消息，球團與前勇士外野手勞瑞安諾（Ramón Laureano）簽下1年合約，持續補強外野陣容。

大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）指出，這紙合約總值來到1年400萬美元，而《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）則補充，此合約包括2026年價值650萬美元的球隊選擇權。

目前30歲且擁有7年資歷的勞瑞安諾，去年在守護者的打擊率僅.143，季中遭到DFA（指定讓渡）並釋出後轉隊來到勇士，表現則隨著轉隊而有所回升，出賽67場繳出標準化進攻指數（OPS+）128的優異表現，外帶10轟與29分打點，季後投入自由市場，今年則將為金鶯效力。

金鶯休賽季損失強打外野手桑坦德（Anthony Santander）後，針對此空缺積極補強，除了勞瑞安諾之外，還延攬了左右開弓的前紅雀大物卡爾森（Dylan Carlson）、去年12月以3年4980萬美元簽下的歐尼爾（Tyler O'Neill），以及穆林斯（Cedric Mullins）、耶斯塔德（Heston Kjerstad）和卡麥隆（Daz Cameron）在內，40人名單裡已有多達7名外野手。

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