MLB》史上只有5人達成、高懸23年紀錄 大谷和賈吉挑戰超狂全壘打偉業

大谷翔平與賈吉。（資料照合成圖）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）和道奇二刀流球星大谷翔平，去年分別以58轟和54轟奪下美聯和國聯的全壘打王，更獲得年度MVP的殊榮。根據《日本雅虎》專欄作家宇根夏樹撰文指出，兩人新賽季有望挑戰罕見全壘打紀錄。

大聯盟至今只有5位球員達成連續兩年擊出至少50轟的壯舉，分別是「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth，1920-1921、1927-1928）、馬怪爾（Mark McGwire，1996-1999）、小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.，1997-1998）、索沙（Sammy Sosa，1998-2001）和「A-Rod」羅德里格茲（Alex Rodriguez，2001-2002），大谷翔平和賈吉今年將有望挑戰這項紀錄。

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賈吉生涯雖然從來沒有連續敲出至少50轟，但他已經3度達成這項的壯舉，2017年敲出52轟，2022年以62轟破美聯最多轟紀錄，去年則是扛出58轟，如果賈吉在2025年再度達成的話，他將會與貝比魯斯、馬怪爾和索沙並列史上最多。

另外，大谷翔平近兩年分別在美聯和國聯都奪下全壘打王，成為大聯盟史上首位連續2年分別在美聯和國聯都拿下全壘打王的球員。如果大谷翔平今年再度拿下全壘打王的話，他將成為自2001至2003年「A-Rod」之後，首度達成這項壯舉的球員，也是史上第15人，史上最多的是已逝名人堂球星凱納（Ralph Kiner）的全壘打王7連霸。

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