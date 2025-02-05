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NBA》恩比德歸隊首戰繳大三元 七六人險勝獨行俠賞3連敗

2025/02/05 12:05

恩比德。（美聯社）恩比德。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕七六人MVP中鋒恩比德（Joel Embiid）休養一個月後終於歸隊，今天復出首戰對上獨行俠，繳出29分、11籃板和10助攻的大三元成績，再加上末節最後22秒致勝上籃，幫助七六人終場以118：116險勝獨行俠，中止近期的2連敗。

恩比德日前因左腳扭傷高掛免戰牌，之後又因左膝腫脹延後復出時間，因傷缺席15場比賽，休養了1個月才歸隊。獨行俠雖然在首節處於落後，但第二節打出一波14：2的攻勢超前，4人得分上雙，厄文（Kyrie Irving）攻下全隊最高的17分，獨行俠半場以65：58領先七六人。

七六人易籃後在第三節展開反攻，馬克西（Tyrese Maxey）和亞布塞萊（Guerschon Yabusele）聯手飆分，助隊以94：87反超，獨行俠在末節決勝時刻靠著馬歇爾（Naji Marshall）補籃以116：115超前，恩比德在最後22秒挺身而出，關鍵上籃取得超前分，幫助七六人終場以118：116擊敗獨行俠，賞給對手3連敗。

七六人馬克西飆進4顆三分球，轟下全隊最高的33分，外帶13助攻和2抄截，恩比德歸隊首戰繳出繳出29分、11籃板和10助攻的大三元數據，亞布塞萊有19分、8籃板，J.愛德華茲（Justin Edwards）挹注16分。

獨行俠主控厄文豪取全場最高的34分，另有9籃板和4助攻，馬歇爾貢獻19分、5助攻和3抄截，新同學克里斯蒂（Max Christie）轉隊首戰投進4顆三分球，拿下19分、9籃板，當家中鋒加佛德（Daniel Gafford）有12分、6籃板，但第四節因左肩受傷提前退場，目前狀況不明。

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