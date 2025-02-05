NBA》米契爾31分無用！塞爾提克力退騎士 本季首支客場20勝球隊

塔圖姆。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕騎士今在主場迎戰塞爾提克，一哥米契爾（Donovan Mitchell）飆出全場最高31分，但此役傲視聯盟的外線表現今有失水準，終場以105：112輸球，也終止近期4連勝。

米契爾今開賽不久就在波辛傑斯（Kristaps Porzingis）面前上演戰斧式暴扣，他雖在首節獨得9分，不過隊友幾乎都熄火，塞爾提克則在J.布朗（Jaylen Brown）帶領下打出28：15的攻勢，第二節更一度將領先擴大至20分。

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不過騎士也不是省油的燈，第三節靠葛蘭德（Darius Garland）飆分一度追到只剩6分差，綠衫軍靠塔圖姆（Jayson Tatum）穩定軍心，再度幫球隊拉開差距。米契爾在末節帶領東道主反撲，葛蘭德在最後51秒的四分打幫助騎士追到104：109，接下來派理查德（Payton Pritchard）發生失誤，讓騎士有了大好機會，但莫布里（Evan Mobley）的球也被塔圖姆抄掉，沒能再追近比分，綠衫軍終場就以7分差帶走勝利。

塞爾提克此役轟出17顆三分球，D.懷特（Derrick White）外線12投6中拿下20分，塔圖姆繳出全隊最高22分，波辛傑斯19分，J.布朗挹注16分、9籃板，哈佛德（Al Horford）13分、10籃板。綠衫軍不僅拉出4連勝，也是本季第一支在客場拿下20勝的球隊。

騎士賽前團隊外線命中率39.6%，在聯盟高居第一，此役39投11中，命中率僅28.2%，米契爾31分、10籃板、6助攻，葛蘭德也有25分演出，J.艾倫挹注17分、18籃板，入選明星賽的莫布里（Evan Mobley）只拿下7分、5籃板。

米契爾。（今日美國）

D.懷特。（法新社）

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