大甲高中體育班國手搖籃 連六年獲全國體育績優學校殊榮

大甲高中手球隊培育許多國手。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲高中體育班連續六年榮獲教育部「全國體育績優學校」殊榮，是全國高中職僅五所、台中市唯一締造此佳績的學校。校方今日指出，這項榮耀不僅是對體育班師生辛勤付出的肯定，更展現學校團隊「沒有奇蹟，只有累積」的堅實教育信念。

大甲高中近年培育出亞青盃國手、全中運金牌選手等優秀人才，更透過社區運動推廣深化體教價值。校方特別感謝家長會、校友會及地方企業長期贊助，讓學生無後顧之憂地追求卓越。

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大甲高中校長高榮利表示，田徑、手球及自由車隊各有佳績。透過系統化訓練、科學化輔導，以及品格與學業並重的教育方針，讓學生在運動場與人生路上都能穩健前行。體育班學生每日清晨六點開始晨訓，課後再加強專項練習，兼顧學科與術科的雙重挑戰，正是這份堅持讓大甲高中在競爭激烈的評選中脫穎而出。

教練團隊以專業與熱情引領學生突破自我，教師更針對體育生需求設計彈性課程，確保訓練與學業平衡。行政團隊則透過前瞻規劃，整合資源建置運動科學分析設備、營養補給計畫與心理輔導機制，提供全方位支援。體育組長徐瑞德說，從選手選才、訓練到升學輔導，每一環節都是關鍵。六年連霸的背後，是無數次跌倒再站起的堅持，更是團隊合作的最佳證明。

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