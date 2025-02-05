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體育 籃球 NBA

NBA》火箭小將湯普森致命傳球失誤！羅素準絕殺率籃網奪3連勝

2025/02/05 12:36

籃網靠著羅素的三分外線準絕殺收下3連勝。（美聯社）籃網靠著羅素的三分外線準絕殺收下3連勝。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日回到主場作戰的籃網，在比賽讀秒階段時火箭21歲小將湯普森（Amen Thompson）在底線傳球失誤，讓羅素（D'Angelo Russell）把握機會投進三分外線準絕殺，幫助球隊以99：97擊敗作客的火箭，收下近期的3連勝，火箭則吞下4連敗。

上半場籃網雖靠著K.強森（Keldon Johnson）作為得分核心，不過火箭則是由格林（Jalen Green）與探花謝波德（Reed Sheppard）攜手合作，以46：44小幅領先。

易籃後，籃網在克雷斯頓（Nic Claxton）與馬丁（Tyrese Martin）的領銜之下，在第3節搶下領先優勢，但火箭森根（Alperen Sengun）在決勝節跳了出來助隊反超比數。

不過籃網依舊展現絕佳韌性，在時間剩下8秒時，K.強森一記關鍵三分球將分差追近至1分，另外火箭湯普森（Amen Thompson）在底線還發生傳球失誤被埃夫布恩萬（Tosan Evbuomwan）抄截，傳給羅素後隨即在三分線外跳投形成準絕殺，幫助球隊在主場收下勝利。

K.強森今日16投7中，包括3顆三分球與罰球6投5中，攻下全隊最高22分，克雷斯頓與板凳出發的埃夫布恩萬皆收下14分，完成準絕殺的羅素與同樣板凳出發的馬丁都挹注10分。

火箭部分，森根本場砍下24分、多達20籃板與4次的助攻，布魯克斯（Dillon Brooks）與替補的謝波德皆進帳16分。

森根。（美聯社）森根。（美聯社）

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