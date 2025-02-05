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NBA》東契奇與詹皇難搭配？ 快艇教頭：LeBron能和任何人搭檔

2025/02/05 12:19

詹姆斯（左）、東契奇（右）。（美聯社）詹姆斯（左）、東契奇（右）。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）日前被老東家獨行俠交易至湖人，將與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）組成超強雙人組。對於外界認為兩人都是需要大量持有球權的選手，曾執教過詹姆斯的快艇總教練泰倫魯（Tyronn Lue）認為，「LeBron能和任何人搭檔」。

湖人、獨行俠和爵士完成三方交易，湖人換來東契奇、克勒貝爾（Maxi Kleber）與M.莫里斯（Markieff Morris），獨行俠得到A.戴維斯（Anthony Davis）、克里斯蒂（Max Christie）、2029年首輪選秀籤，爵士則收到希菲諾（Jalen Hood-Schifino）、2025年快艇與獨行俠次輪選秀籤。

泰倫魯談到這起驚天交易案表示，他以為《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）被盜帳號，就像其他人一樣。

對於外界認為東契奇和詹姆斯難以互相搭配，泰倫魯對此指出，「他們是不對的，當你有詹姆斯，他是過去15年來聯盟最棒的選手。還有Luka，他是聯盟前三或前五的球員，他們會找到方法共存。」

泰倫魯指出，詹姆斯可以和任何人一起打球，從他的打球方式來看，他足夠聰明，知道如何配合不同的選手、如何適應隊友，「我不覺得這會是個問題。」

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