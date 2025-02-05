高球》鴻海台灣女子選手錦標賽228登場 曾雅妮、申智愛睽違10年再度同場較勁

第2屆鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽賽事規格大躍進，12位世界排名前百選手參賽，台、日、韓、歐四巡菁英選手同場較勁。圖為首屆比賽起跑記者會合影。（鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）與鴻海科技集團攜手打造的鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽第2屆選手名單正式公告，本屆賽事將有12位世界排名前百的頂尖選手參賽，集結台、日、韓、歐四大巡迴賽好手，前世界球后申智愛與台灣「微笑球后」曾雅妮更將睽違10年再度同台。

鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽將於2月27日（四）至3月2日（日），228連假期間在林口東方高爾夫俱樂部舉行，全球11國頂尖選手將共同角逐后中后的最高榮耀。本屆賽事規模再升級，媲美美巡賽（LPGA）－總獎金增加到150萬美元、參賽陣容可與日韓巡迴賽比肩，冠軍積分18分。

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鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽在去年成功舉辦後，第2屆賽事已成為國際好手紛紛嚮往的競爭平台，報名強度大幅提升，將迎來台灣、日本、南韓、泰國、中國、印度、新加坡、法國、英國、瑞士、瑞典等11個國家地區共90位頂尖選手參賽，陣容星光熠熠。

鴻海贊助選手、「最強新人」吳佳晏，目前世界排名最高的台灣選手錢珮芸等也都將代表地主積極備戰，力拼將冠軍金盃留在台灣。

國際好手除了去年冠軍川崎春花將再次率領JLPGA菁英－包含甫在日巡年終大賽（LPGA Ricoh Cup）中奪下后冠的桑木志帆與美巡選手吉田優利，力求日籍選手再次衛冕。

此外，韓籍選手、歐洲選手也來勢洶洶，包含2024 年歐巡榜首-瑞士名將坦布爾里尼（Chiara Tamburlini）、法國實力選手戴拉庫兒（Perrine Delacour）、前世界球后申智愛、世界排名第39的金秀芝與KLPGA人氣王黃裕敏等世界排名百大的高手，都將於鴻海TLPGA選手錦標賽首次亮相。

為了鼓勵更多民眾到場，替參賽選手們加油打氣，本屆賽事特別規劃豐富的周邊活動，打造前所未有的觀賽體驗，賽事期間天天提供限量餐點折價券給前500名進場觀眾，每日賽後更有抽獎活動，包含中華航空來回機票、夏普家電、Belkin 3C 配件，以及iPhone 16和 iPad Air等多項大獎。

本屆賽事將透過緯來體育台、博斯體育台以及日本朝日電視台旗下スカイＡ同步轉播。想要到現場觀賽的球迷，賽事期間可免費搭乘接駁車前往東方球場。除固定設置的接駁點機場捷運 A7 體育大學站外，今年特別新增台北接駁點，位於國立台灣博物館前（襄陽路上，鄰近台北車站），提供多元選擇，方便觀眾輕鬆抵達賽場。

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