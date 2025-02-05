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PLG》歷史得分王、三分球王都是他！盧峻翔連莊單月MVP

2025/02/05 12:10

盧峻翔勇奪1月份單月MVP。（PLG提供）盧峻翔勇奪1月份單月MVP。（PLG提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕 P. LEAGUE+ 今公佈2024-25球季1月最有價值球員，桃園璞園領航猿的盧峻翔本月火力持續高檔，繳出場均17.7分、5籃板、2.7助攻，幫助領航猿1月3戰全勝戰績獨走，盧峻翔生涯第6次獲選單月最有價值球員，也創下連續3個球季都有連2個月蟬連單月最有價值球員的聯盟紀錄（2022-23球季12及01月、2023-24球季02及03月、2024-25球季12月及01月）

攻擊火力愈夜愈美麗的盧峻翔，本季完全扛起領航猿頭號球星的招牌，率領球隊不論在PLG或是東超都打出好成績，其中在1月16日對上高雄鋼鐵人的比賽，盧峻翔在開賽15秒就閃電切入上籃拿下2分，以生涯得分1751分超越楊敬敏成為PLG的歷史得分王。

另一場1月18日對上台南台鋼獵鷹的比賽，盧峻翔在第4節投進關鍵的三分球，不僅幫助球隊鎖定勝利，也讓他以出賽113場、累積252個三分球命中，成為聯盟新科三分球王。盧峻翔1月出色的表現，讓他在激烈的單月最有價值球員投票中，21張選票（包含2張球迷選票）中拿到9張第1名的5分、以總分67分獲選01月最有價值球員。

01月最有價值球員前3名得分如下：

盧峻翔 （領航猿） 67分

鉑金 （獵鷹） 47分

布依德 （領航猿） 21分

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