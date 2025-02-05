NBA》東契奇驚天交易案讓厄文感到悲傷 「想念我的兄弟」

厄文。（今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年率獨行俠殺進總冠軍賽的「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic），日前被老東家獨行俠無預警交易至湖人，震撼籃壇。獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）今天受訪坦言很驚訝，「現在仍然是一個悲傷的過程，很想念我的兄弟。」

湖人、獨行俠和爵士完成三方交易，湖人換來東契奇、克勒貝爾（Maxi Kleber）與M.莫里斯（Markieff Morris），獨行俠得到A.戴維斯（Anthony Davis）、克里斯蒂（Max Christie）、2029年首輪選秀籤，爵士則收到希菲諾（Jalen Hood-Schifino）、2025年快艇與獨行俠次輪選秀籤。

請繼續往下閱讀...

獨行俠今天在客場面對七六人，厄文全場砍34分，但獨行俠最後仍以116比118輸球。對於東契奇無預警被球隊交易，厄文賽後坦言，「真的很訝異。你無法想像準備要去睡覺時，然後看到像這樣的消息。」

湖人詹姆斯（左）、東契奇。（美聯社）

「這就是一門生意。」厄文說，「我只需要調整，準備好張開雙臂迎接我的新隊友，也準備好回到達拉斯，在我們的球迷面前喊話，我知道他們也有同樣的感受，自己也有感受到，所以這只是適應期。我不想淡化這件事，也不想對新隊友們不敬，他們會幫助我們贏球，幫助我們朝總冠軍邁進，但就像所有在家裡關注這一切的球迷一樣，當你從遠處看著這一切發生，真的感到心痛。」

厄文指出，「這在NBA歷史上是一個詭異的案子，但同時，這就是我們這行業的本質，這是一個無情的生意，你必須要做好收拾殘局的準備，然後衝擊總冠軍，這是最終目標，也是我打球的原因。而且，擁有其他曾經奪冠的選手，對我們會有所幫助。」

「同時，我們還是要承認，我們的斯洛維尼亞小總統已經不在這裡了。我們必須要適應。」厄文說道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法