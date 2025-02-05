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NBA》慶祝東契奇加入！詹姆斯砍26分率湖人打爆快艇收3連勝

2025/02/05 13:28

詹姆斯。（美聯社）詹姆斯。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人在交易後今天迎來首戰，一哥詹姆斯（LeBron James）繳出26分、9助攻，加上里維斯（Austin Reaves）和八村壘都攻下20分最終湖人以122：97痛宰快艇，笑納3連勝。

湖人和獨行俠日前進行重磅交易，雖送走A.戴維斯（Anthony Davis）但迎來「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic），再度引發話題。今天紫金大軍和快艇進行「洛城內戰」，還在養傷的東契奇現身場邊觀戰，為新隊友們加油。

湖人首節火力全開，單節打出42：29攻勢，上半場詹姆斯一人包辦21分，打出慶祝行情，加上八村壘貢獻15分，團隊命中率高達60.9%，兩節打完湖人取得73：50大幅領先。

快艇在第3節靠著哈登的發揮，一度縮小差距，但關鍵時刻湖人總有其他跳出來滅火，維持20分左右的領先範圍，也不給對手逆襲機會，穩穩收下3連勝。

湖人今天5人得分上雙，團隊命中率54.9%，詹姆斯攻下全隊最高26分、8籃板、9助攻，里維斯進帳20分、9助攻，八村壘20分。快艇方面，鮑威爾（Norman Powell）拿下全隊最高20分。

詹姆斯、東契奇（右）。（美聯社）詹姆斯、東契奇（右）。（美聯社）

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