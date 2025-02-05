新北手球制霸 復興、新莊國小包辦全國U12男女冠軍

新北市復興國小男子手球隊參加「2024年全國手球錦標賽」，榮獲U12男子組冠軍。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市小學手球重點發展學校復興國小男子手球隊及新莊國小女子手球隊，參加「2024年全國手球錦標賽」，分別榮獲U12男子組與女子組冠軍，市長侯友宜在市政會議頒發各20萬元培訓金，期勉選手持續努力不懈、爭取榮耀。

侯友宜表示，復興國小及新莊國小是新北市手球運動基層發展學校，長年耕耘在地手球運動，感謝學校、教練及師長們對體育發展的無私奉獻與付出，市府將挹注學校培訓選手資源，期勉選手提升自我實力。

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體育局長洪玉玲表示，新莊國小及復興國小多次榮獲國內外手球大型賽事佳績，復興國小在「2024年西班牙托雷利亞諾國際手球賽」U12拿下亞軍；新莊國小於「2024年台中盃全國手球錦標賽」U12女子組榮獲季軍。本次2校包辦「2024年全國手球錦標賽」U12男、女子組冠軍獎盃，對選手來說是一項成就及榮耀，也為學校增添輝煌紀錄。

復興國小手球隊長黃麒澤說，拿到冠軍是最棒的努力成果，感謝每位隊友的付出，如果沒有大家齊心協力，無法走到這一步，「每一次練習時的辛苦，每一場比賽中的吶喊，都是為了今天的這一刻」。

新莊國小手球隊長黃羽晨表示，球隊面臨重重危機，還好大家都能堅持下去，每一場比賽都有新的突破，離目標更近一些，回到學校後仍馬不停蹄加緊練習，還沒聽到結束的哨音前，絕對不能鬆懈。

新莊國小女子手球隊參加「2024年全國手球錦標賽」，榮獲U12女子組冠軍。（記者賴筱桐攝）

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