經典賽》「雷神索爾」陳柏毓報到！曾總讚：有大將之風

後勤人員為陳柏毓準備歡迎字卡。（中職提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕台灣隊集訓備戰經典賽資格賽，旅美海盜隊小聯盟體系的投手陳柏毓，今天向台灣隊報到。大巨蛋球場大螢幕上，後勤人員準備「歡迎雷神索爾陳柏毓」的字卡，歡迎這位旅美好手。

台灣隊總教練曾豪駒說，陳柏毓昨晚報到，向教練團告知目前其狀況已可實戰。其他旅外選手部分，曾總說：「徐翔聖接下來會報到，再來是沙子宸、林維恩和莊陳仲敖，還有孫易磊也將在近期報到，古林睿煬的狀況則還有待確認。」

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旅外選手的用球數方面，曾總說，經典賽本就有規定，比照正賽但稍微有放寬。

曾總提到，陳柏毓上次亞運表現出色，整體壓制力好，「投球有大將之風且不會怯場，霸氣是他的優勢，控球也有一定水準，相信能有最好的發揮。」

去年12強賽，教練團原本就鎖定邀請陳柏毓，但所屬球團海盜隊設下的投球限制太過嚴格，考量後只得割愛。這次有機會能將陳柏毓納入麾下，曾總說：「上次是比較可惜，他去年單季用球數也多。那時候球團就決定這次資格賽可讓他參加，他也對國家隊運作不陌生。」

至於陳柏毓「雷神索爾」的新綽號，曾豪駒笑說：「我不知道耶，我也是剛剛走出來才看到，應該幫他準備個雷神錘。」

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