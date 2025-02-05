NBA》湖人迎來東契奇會影響他？ 詹皇霸氣回應：若有擔憂就離開

詹姆斯（中）、東契奇（右）。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）日前被老東家獨行俠無預警交易至湖人，震撼籃壇。湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今天賽後受訪表示，很期待與東契奇並肩作戰，「這將是特別的，我們會吸引許多人目光。」

湖人、獨行俠和爵士完成三方交易，湖人換來東契奇、克勒貝爾（Maxi Kleber）與M.莫里斯（Markieff Morris），獨行俠得到A.戴維斯（Anthony Davis）、克里斯蒂（Max Christie）、2029年首輪選秀籤，爵士則收到希菲諾（Jalen Hood-Schifino）、2025年快艇與獨行俠次輪選秀籤。

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「這就像一陣旋風。」詹姆斯在比賽後簡短接受訪問時表示，「這肯定很有挑戰性，尤其是對我來說，我和AD共事6年，贏得一座冠軍，和我們的隊友奪得一冠，他顯然是我最好的朋友。」、「但知道這是一門生意，你明白這點，這是籃球的生意，我們理解這點。」

「Luka是一名大場面的選手，還沒有達到他的生涯巔峰，他已經在我們的聯盟做出一些驚人的事情。」詹姆斯說，「我很高興擁有他，也很開心洛杉磯有他，老實說，這仍有點超現實。」

詹姆斯在休息室受訪時，現場媒體問及湖人透過交易換來東契奇是否著眼未來，詹姆斯對此回應，「這有問題嗎？如果我有任何擔憂，我就會放棄不可交易條款，離開這裡了。但我現在還在這，我忠於湖人球團，我在這是要幫助Luka和Maxi讓過渡期盡可能縮短。」

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