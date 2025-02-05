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TPBL》「我忘記我這麼帥耶！」戰神推出狀元雷蒙恩限量紀念精裝盒

2025/02/05 14:20

「雷蒙恩新秀紀念精裝盒」限量100組，內含雷蒙恩新秀T恤與新秀球員卡。（戰神提供）「雷蒙恩新秀紀念精裝盒」限量100組，內含雷蒙恩新秀T恤與新秀球員卡。（戰神提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕臺北台新戰神雷蒙恩今宣布推出狀元雷蒙恩的新秀紀念精裝盒，提供球迷珍藏。雷蒙恩去年以TPBL史上首位選秀狀元之姿開啟職業生涯，身高197公分的他以全能身手震撼登場，不僅在場上展現無懼對抗的防守強度，更以靈活腳步與極佳的運動能力成為球迷矚目的焦點。戰神特別推出「雷蒙恩新秀紀念精裝盒」限量100組，內含雷蒙恩新秀T恤與新秀球員卡，每組售價1500元，將於本週五2月7日臺北戰神主場限定販售，邀請球迷一同收藏值得紀念的新秀時刻。

「雷蒙恩新秀紀念精裝盒」以球員卡為主軸概念，整體設計輪廓以菱形構成盾牌，象徵他於場上的防守拚勁，同時也呼應臺北戰神今年全新品牌識別中的防守意念。鎧甲紋理線條傳遞雷蒙恩優異的身體素質與不畏對抗的精神，而下方雙向箭頭構圖則寓意他攻防一體、潛能無限的場上價值。

雷蒙恩看到衣服上自己場上拚戰的照片，笑著說：「咦，這個照片是我嗎？我忘記我這麼帥耶！」他開心分享拿到個人商品的心情，從小看著NBA球星們推出商品，也幻想著有一天會輪到自己，「能擁有自己的專屬商品，真的太酷了！」此次限量100組紀念精裝盒中的新秀球員卡，共計1張親簽金卡、10張親簽銀卡與89張普卡。

「雷蒙恩新秀紀念精裝盒」限量100組，內含雷蒙恩新秀T恤與新秀球員卡。（戰神提供）「雷蒙恩新秀紀念精裝盒」限量100組，內含雷蒙恩新秀T恤與新秀球員卡。（戰神提供）

「雷蒙恩新秀紀念精裝盒」限量100組，內含雷蒙恩新秀T恤與新秀球員卡。（戰神提供）「雷蒙恩新秀紀念精裝盒」限量100組，內含雷蒙恩新秀T恤與新秀球員卡。（戰神提供）

「雷蒙恩新秀紀念精裝盒」限量100組，內含雷蒙恩新秀T恤與新秀球員卡。（戰神提供）「雷蒙恩新秀紀念精裝盒」限量100組，內含雷蒙恩新秀T恤與新秀球員卡。（戰神提供）

「雷蒙恩新秀紀念精裝盒」限量100組，內含雷蒙恩新秀T恤與新秀球員卡。（戰神提供）「雷蒙恩新秀紀念精裝盒」限量100組，內含雷蒙恩新秀T恤與新秀球員卡。（戰神提供）

「雷蒙恩新秀紀念精裝盒」限量100組，內含雷蒙恩新秀T恤與新秀球員卡。（戰神提供）「雷蒙恩新秀紀念精裝盒」限量100組，內含雷蒙恩新秀T恤與新秀球員卡。（戰神提供）

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