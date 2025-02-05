NBA》外傳杜蘭特有可能攜手柯瑞？ 球評：不想看到KD重返勇士

杜蘭特（左）、柯瑞（右）。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA交易大限將在台灣時間2月7日截止，根據NBA資深記者史坦（Marc Stein）以及費雪（Jake Fischer）的報導，外傳太陽有可能會交易當家球星杜蘭特（Kevin Durant），有機會重返勇士隊、再度與柯瑞（Stephen Curry）重逢。前NBA球員、現為球評的柏金斯（Kendrick Perkins）表示，不想看到杜蘭特重返勇士隊。

太陽隊擁有杜蘭特、布克（Devin Booker）、畢爾（Bradley Beal）的三巨頭組合，本季打出25勝24敗成績，暫居西部第九。杜蘭特近三個賽季都效力太陽，過去兩年的季後賽最遠只到西部準決賽。

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柏金斯在ESPN的《First Take》節目中表示，除了費城七六人之外，太陽是本季最大的失敗。杜蘭特在擁有布克的情況下難以贏球，而布克與明星控衛保羅（Chris Paul）攜手合作時，還闖到總冠軍賽。

「我不想看到勇士和KD重聚。我想看到的是KD在沒有柯瑞的情況下贏得總冠軍。這才是我想看到的。」柏金斯說道。

杜蘭特曾在2017年、2018年幫助勇士達成二連霸，並兩度奪得總冠軍賽MVP。杜蘭特接著轉戰籃網、太陽隊後，再也沒有嘗到總冠軍滋味。

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