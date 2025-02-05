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NBA》太陽賣KD給勇士再迎接士官長？ 資深記者透露交易可能性增

2025/02/05 16:22

柯瑞與杜蘭特。（資料照）柯瑞與杜蘭特。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕鳳凰城太陽在本季戰績不振，近期傳出他們在可能在賣不掉畢爾（Bradley Beal）的情況下，改將杜蘭特（Kevin Durant）賣出，組建新的陣容。

根據NBA記者費雪（Jake Fischer）提到，他認為杜蘭特最終會重返勇士，而巴特勒將加盟太陽。不過有疑問指出，為何太陽要在沒有杜蘭特的情況下還網羅巴特勒，NBA資深記者史坦（Marc Stein）表示，這個問題並沒有得到很好的解答。

此外，聯盟消息也提到，太陽在杜蘭特交易案的對象並不只侷限於勇士隊，這點展現出球隊比起過往的任何一個時刻，都更願意將這位歷史得分排名第九的好手給交易出去。

杜蘭特本季出賽39場，在平均36.2分鐘的上場時間可以拿下26.9分、6.1籃板、4.2助攻、1.3火鍋，依舊是聯盟數一數二的得分好手，但太陽本季只有25勝24敗，排名西部第10。

太陽在前年耗費大把資源，包含布里吉斯（Mikal Bridges）、C.強森（Cameron Johnson）與克勞德（Jae Crowder）等側翼好手，加上4張首輪選秀籤（2023、2025、2027、2029年）與2028年的選秀互換權才換得杜蘭特，但太陽在杜蘭特效力期間，分別止步季後賽次輪與首輪，上季更是直接被灰狼4：0橫掃出局。

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