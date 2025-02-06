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WTT大滿貫男單16強林昀儒對決巴西名將卡德拉諾 今日賽事預告與轉播

2025/02/06 07:02

林昀儒16強將對上巴西名將卡德拉諾。（取自WTT官網）林昀儒16強將對上巴西名將卡德拉諾。（取自WTT官網）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有兩場賽事轉播，第一場由西部第10勇士對戰西部墊底爵士，第二場則上演太陽明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）領軍的太陽，交手西部龍頭雷霆，雙方上次對決於NBA盃，最終由雷霆勝出，太陽能否取得勝利呢?記得收看轉播囉!

WTT新加坡大滿貫賽部分，林昀儒今天將在男子單打16強對上巴西名將卡德拉諾，高承睿則要面對南韓一哥張禹珍。

雙打部分林昀儒/高承睿8強將挑戰世界排名第2的日本組合戶上隼輔/篠塚大登。女雙方面，世界排名第5的鄭怡靜/李昱諄，8強將對上日本長崎美柚和南韓金娜英的「美少女組合」，別忘了鎖定轉播為他們加油打氣囉!

NBA

08：00 馬刺@老鷹 緯來體育

10：30 太陽@雷霆 緯來體育、愛爾達體育1台

WTT桌球

12：00 新加坡站 單打16強/男雙八強/混雙四強（上）

18：00 新加坡站 單打16強/男雙八強/混雙四強（下）

轉播:愛爾達體育2台

HBL

12：00 南山高中 VS 陽明高中 女生複賽

13：40 永仁高中 VS 普門中學 女生複賽

15：20 南湖高中 VS 東泰高中 男生準決賽

17：00 光復高中 VS 松山高中 男生準決賽

18：40 南山高中 VS 錦和高中 男生準決賽

轉播:愛爾達體育3台

亞冬運

15：20 南韓VS泰國 冰球 女子預賽 （原音） 愛爾達體育4台

17：20 哈薩克VS中華 冰球 女子預賽 愛爾達體育1台

18：00 南韓VS吉爾吉斯 冰壺 混雙預賽 （原音） 愛爾達體育4台

PLG

19：00 勇士@獵鷹 民視第一台、DAZN 1、四季線上、Youtube、博斯運動2台

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