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HBL》差點被扳倒！衛冕軍南山2分險勝南湖 8強開胡

2025/02/05 16:13

南山高中黃瀚陞（右）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）南山高中黃瀚陞（右）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕南山高中今天在113學年HBL男子甲級8強賽，靠著謝旻耕、劉耕灝、黃瀚陞聯手斬獲55分，並克服最多11分落後，最終以75：71逆轉南湖高中，驚險開胡。

南山從102學年起就是4強固定班底，上屆捧起隊史第8冠，以及迄今30次晉級4強，皆為男子組之最。如今，由過去曾率能仁家商完成2連霸的林育正領軍，基本盤還是晉4強。

只是，南山今天卻陷入苦戰，第三節一度落後11分，還好球員有及時回神，加上南湖在第四節踩線、走步等失誤，也讓南山在驚濤駭浪中帶走勝利。南山此仗得分最多是謝旻耕22分，劉耕灝19分、黃瀚陞14分，至於陳均維則是稱職扮演苦力，繳出6分、17籃板。

林育正賽後表示，第一場比賽總是特別難打，讓自己在場邊都緊張到流汗了，但此仗球員確實失誤太多，且劉耕灝、黃瀚陞都遭到對手針對性防守，尤其黃瀚陞連接球都有困難。

至於南湖最後14.6秒落後2分，卻沒有利用犯規戰術凍結時間，讓全場傻眼，教練王浩森坦言，有跟球員交代要犯規，可惜球員未能成功執行。南湖此仗蕭丞佑、周佑承都拿19分，周佑承還外帶8籃板、8助攻，可惜仍無法將衛冕軍扳倒。

南山高中黃瀚陞（右）三分出手。（記者陳志曲攝）南山高中黃瀚陞（右）三分出手。（記者陳志曲攝）

南山高中劉耕灝（右）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）南山高中劉耕灝（右）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

南山高中謝旻耕（右）進攻籃框。（記者陳志曲攝）南山高中謝旻耕（右）進攻籃框。（記者陳志曲攝）

南山高中謝旻耕（右）進攻籃框。（記者陳志曲攝）南山高中謝旻耕（右）進攻籃框。（記者陳志曲攝）

南山高中謝旻耕（左）切入上籃。（記者陳志曲攝）南山高中謝旻耕（左）切入上籃。（記者陳志曲攝）

南湖高中周佑承（右）三分出手。（記者陳志曲攝）南湖高中周佑承（右）三分出手。（記者陳志曲攝）

南湖高中蕭丞佑（右）切入上籃。（記者陳志曲攝）南湖高中蕭丞佑（右）切入上籃。（記者陳志曲攝）

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